Силы обороны впервые уничтожили в Украине северокорейскую САУ "Коксан"

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На одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР - самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Операторы 412-го полка NEMESIS обнародовали кадры поражения вражеской САУ, оснащенной 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км.

Отмечается, что эта артустановка была создана по специфическому запросу северокорейской армии. Ключевым требованием к ней была возможность наносить удары по Сеулу с севера демилитаризованной зоны. Теперь войска РФ используют М1978 "Коксан" в войне против Украины, пытаясь компенсировать потери в артиллерии.

"Но даже экзотическое оружие не спасает оккупантов - благодаря точному удару наших операторов эта САУ была выведена из строя", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Донецкой области ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью 135 млн долларов.