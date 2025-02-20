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Про це він сказав у ефірі ток-шоу журналістки Наталії Мосейчук, передає RegioNews.

За його словами, військові компанії, які мали передати озброєння за контрактами, змушені чекати через відсутність дозволу від США. Це стосується, зокрема, європейських компаній.

"За моєю інформацією, те озброєння, яке йшло на продаж, зупинилося. Навіть ті фірми, які готові були завтра все передавати, зараз чекають, бо немає рішення. Всі чекають, коли буде рішення, і хоч за гроші сюди буде далі озброєння надходити", - сказав він.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Українї та Росії Кітом Келлогом.

Відомо, що Кіт Келлог прибув до Києва із візитом 19 лютого. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.