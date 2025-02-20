Иллюстративное фото

США в течение трех лет полномасштабной войны всегда подписывали резолюцию ООН, в которой говорилось о территориальной целостности Украины и осуждении агрессии РФ. Однако в этом году американские власти могут отказаться

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника среди дипломатов, передает RegioNews.

Журналисты ознакомились с проектом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Документ осуждает агрессию РФ, а также подтверждает поддержку уверенности, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Теперь в СМИ сообщают, что США не желают подписывать этот документ. Хотя в прошлые годы именно США являлись соавторами всех резолюций ООН в поддержку Украины против России. Однако источники журналистов отметили, что в Вашингтоне еще могут изменить мнение.

Следует подчеркнуть, что отношения между Украиной и США в последнее время пошатнулись из-за скандальных заявлений Трампа. Американский лидер назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что якобы Украина должна провести выборы во время войны, чтобы иметь место за столом переговоров.

При этом в ООН приняли сторону Украины и Зеленского. Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН никто не считает Зеленского диктатором. Он подчеркнул, что президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов.