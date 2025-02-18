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18 лютого 2025, 15:04

На придбання житла для переселенців за програмою "єВідновлення" направили перші 100 млн гривень

18 лютого 2025, 15:04
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фото з відкритих джерел
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Найближчими днями перші 63 родини внутрішньо-переміщених осіб закриють угоди на придбання житла на кошти програми єВідновлення. Загальна сума запланованих угод - більше ніж 100 млн гривень

У Парламенті розраховують, що після цього процес стартує для ще майже 3,5 тис переселенців, які вже забронювали кошти на купівлю нерухомості.

Загалом, станом на 16 лютого житлові сертифікати для обміну на нове житло видали більше ніж 14,5 тис родин. Більше ніж третина з них житло на загальну суму у майже 10 млрд гривень вже отримала.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

"Станом на 16 лютого, житлові сертифікати на загальну суму у 4,3 млрд гривень отримали майже 3,5 тис українських переселенців. Але їх ще потрібно обміняти на нове житло, втім, перші родини нарешті почали це робити - найближчими днями очікують на проведення оплати за угодами купівлі-продажу 63 власники сертифікатів на загальну суму у майже 110 млн гривень. 36 сертифікатів обмінюють на квартири, а ще 16 переселенців - власників сертифікатів обрали приватні будинки. Очікуємо завершення цих угод”, - повідомила Олена Шуляк.

При цьому вона підкреслила, що попри проблеми з фінансуванням, програму "єВідновлення" продовжують реалізовувати для всіх інших категорій громадян, які втратили житло внаслідок російської збройної агресії. Так, станом на 16 лютого за програмою видано вже 14,5 тис сертифікатів на загальну суму у майже 22 млрд гривень. За них вже більше ніж 5 тис родин житло вже купили - на загальну суму у майже 10 млрд гривень. Це на 10% більше ніж два тижні тому.

"Ми постійно працюємо над пошуком додаткового фінансування для потреб програми. Так, Банк розвитку Ради Європи погодився виділити на це 100 млн євро у поточному році. Готовність установи фінансувати ці потреби означає, що ми змогли переконати міжнародних партнерів у тому, що програма реалізується максимально прозоро і підзвітно. Тобто, що ці кошти використовуються за призначенням - для допомоги людям", - зазначила Шуляк.

За її словами, і Банк розвитку Ради Європи, і навіть Світовий Банк у минулому році вже виділяли кошти на "єВідновлення". Завдяки цьому вдалося забезпечити фінансування програми на більше ніж 11 млрд гривень.

При цьому, Шуляк підкреслила - для вирішення житлових потреб ВПО однієї програми компенсацій "єВідновлення" недостатньо. Саме тому, наприкінці жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11281 про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, розроблений парламентською ТСК з питань захисту ВПО та інших осіб.

"Завдяки наполегливій праці наших колег з ТСК ми створюємо новий інструмент. Йдеться про інформаційну базу придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, яка буде пов’язана з іншими державними реєстрами та базами даних. Цей процес вже розпочато, оскільки інвентаризація вже відбувається. Більше того, тільки Фонд державного майна вже надав перелік з тисяч таких об’єктів. Наразі проводиться їх аудит у кожній громаді по всій Україні. Після аудиту таких приміщень необхідно з’ясувати, як переробити чи облаштувати це житло. Для цього можуть бути залучені гроші держави, або донорів, або грантові кошти”, - повідомила Шуляк.

Водночас, вона наголосила, що надзвичайно високий відсоток українських переселенців складають люди, чиї зруйновані домівки знаходяться на тимчасово-окупованих територіях. Але скористатися програмою вони не можуть, оскільки Уряд і досі не розширив програму на цю категорію громадян.

"Виділення коштів - це прекрасно. Але переселенці зі сходу України, з Херсонщини, Миколаївщини і Запорізької області, тобто з територій, які наразі знаходяться у тимчасовій окупації, ними скористатися не можуть, оскільки "єВідновлення" на них не розповсюджується. Тобто, з одного боку, кошти на програму для ВПО є, з іншого - вони для них недоступні. Виправити це може тільки Уряд, оскільки окреме, законодавство для цього не потрібне - така можливість передбачена ухваленим ще у 2023 році законом №2923-IX”, - резюмувала парламентарка.

компенсація парламент квартира житло єВідновлення ВПО
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