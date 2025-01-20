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20 січня 2025, 14:15

Субсидія на оренду житла: хто зможе отримати та коли

20 січня 2025, 14:15
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фото: РБК-Україна
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Із 29 січня внутрішні переселенці та їхні родини вперше зможуть отримувати новий вид виплат – субсидії на оренду житла

Про це зазначила голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк, передає RegioNews.

Отримуватимуть такі виплати зокрема ті ВПО, в яких житло – зруйноване, пошкоджене або непридатне для проживання; або ті, хто витрачає на оренду житла понад 20% свого доходу; або ті, хто не бере участь в іншій державній програмі "Прихисток".

Розмір субсидії буде залежати від кількох факторів:

  • доходів родини,
  • кількості членів сім’ї,
  • максимальної вартості оренди житла в конкретному регіоні.

Щоб отримати субсидію необхідно: оформити договір оренди житла, а потім подати до державного органу заяву разом із копією договору оренди. Це можна зробити:

  • у відділеннях Пенсійного фонду України;
  • через сайт електронних послуг ПФУ або відповідний мобільний застосунок;
  • у ЦНАПах.

Субсидію призначатимуть на шість місяців, але її можна буде продовжити, знову подавши заяву. Документи розглядатимуть протягом 10 робочих днів. Кошти надійдуть на банківський рахунок заявника.

"Для Президента України Володимира Зеленського, його Офісу, для Кабінету міністрів, Верховної Ради та нашої політичної сили соціальна підтримка українців залишається одним із пріоритетних напрямків роботи. Саме тому держава запровадила масштабний комплекс допомоги тим українцям, які цього найбільше потребують, особливо в тому, що стосується розв'язання житлового питання. І це насамперед наші переселенці", – резюмує голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Раніше, нагадаємо, вона повідомляла, що навесні 2025 року держава запланувала провести чергову індексацію пенсій. Точний розмір підвищення, як і завжди, визначатиметься індивідуально, але загалом становитиме до 1,5 тис. грн. Це вже буде четверта індексація за час повномасштабної війни, і вона покриватиме зростання цін за рік.

Також раніше Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Крім того, Олена Шуляк інформувала, що у Міжнародний реєстр збитків дозволили подавати заяви людям, які втратили близьку людину.

субсидія переселенці оренда житла допомога виплати Шуляк Олена Олексіївна
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