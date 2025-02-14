Пів мільйона українців цього року суттєво зменшать витрати на ліки: всі подробиці

фото: liki.cn.ua

Цього року відбулося найбільше розширення програми "Доступні ліки", за якою українці отримують медикаменти з маленькою доплатою або взагалі безкоштовно. Держава для цього виділила рекордний бюджет – 6,6 млрд грн. Про це заявила голова партії "Слуга Народу" та народний депутат Олена Шуляк.

За її словами, в програму додали 50 нових препаратів, і завдяки цьому додатково 500 тис. українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування.

"Кожен українець, незалежно від того, живе він у місті, у віддаленому селі чи в прифронтовому регіоні, має бути впевнений у тому, що зможе подбати про своє здоров'я. Саме тому, попри всі виклики воєнного часу, медицина є пріоритетом для Президента Зеленського, уряду, парламенту й владної партії "Слуга Народу". І це втілюється не на словах, а на цілком конкретних рішеннях, як-от здешевлення ліків", – зазначає Олена Шуляк.

Вартість медикаментів в аптеках зменшиться вже з 1 березня. Ціна для сотні найпопулярніших препаратів впаде на 30%, всі інші медикаменти втратять в ціні 20%.

"Ціни на ліки дуже "кусаються". І це ще м'яко сказано. Деякі аптечні мережі, на жаль, розкрутили вартість найпопулярніших медикаментів аж на 70-110%, що є абсолютно неприпустимим. Саме тому Президент Володимир Зеленський втрутився в ситуацію й поставив завдання знайти рішення для того, щоб підтримати фінансову стійкість українських родин. Насамперед йому вдалося домогтися того, що з березня вітчизняні виробники ліків і найбільші аптечні мережі зобов'язалися знизити ціни на ліки в межах 20-30%. І ці зміни будуть відчутними й позитивними для мільйонів українців", – говорить Олена Шуляк.

Водночас, додає нардеп, за завданням Президента держава обмежила також і максимальну націнку на ліки: не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

У партії "Слуга Народу" також нагадують, що українці, які живуть у віддалених куточках країни, де або взагалі немає аптек, або є лише невеликий асортимент препаратів, можуть замовляти доставку ліків.

Доставляти ліки, як говорять у політичній силі, розпочали ще минулого року. І зараз це роблять двома способами: мобільними аптеками та через "Укрпошту".

Мобільні аптеки покривають уже 14 областей. Автівки рухаються спеціальними маршрутами, про які можна дізнатися у свого сімейного лікаря або в місцевої влади. Водночас, щоб замовити потрібні ліки через "Укрпошту", необхідно зателефонувати в контакт-центр – 0 800 300 545. Медикаменти надішлють експрес-доставкою безкоштовно. Асортимент препаратів в обох випадках широкий: рецептурні, безрецептурні й ті, якы можна купити за програмою "Доступні ліки" з маленькою доплатою або взагалі отримати безкоштовно.

Нагадаємо, як раніше заявляла голова партії "Слуга Народу" та нардеп Олена Шуляк, вже цього року держава планує запустити для ветеранів і ветеранок у сфері медицини низку нових безоплатних послуг, зокрема індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінги хронічних захворювань. Заплановане також розширення психологічної підтримки, створення амбулаторних реабілітаційних відділень для ветеранів у кожній громаді.