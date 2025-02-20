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Министерство здравоохранения обнародовало перечень лекарств, цены на которые в Украине должны снизятся на 30% уже с 1 марта

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В список попала сотня самых популярных препаратов, производимых украинскими фармкомпаниями.

В перечне есть те медикаменты, которые, по мнению специалистов Минздрава, чаще всего покупают украинцы.

В частности лекарства, применяемые при кашле и ОРВИ, антигистаминные, противовоспалительные, препараты против давления, успокаивающие глазные капли и другие.

Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский анонсировал, что С 1 марта топ-100 лекарств в Украине должны подешеветь на 30%.

Ответственность он возложил на представителей правительства.

Кабинм ограничил максимальную торговую наценку лекарств для аптек и оптовых поставщиков.