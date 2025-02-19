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19 лютого 2025, 21:47

Україна готується до переговорів із представником Трампа - Зеленський

19 лютого 2025, 21:47
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Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до переговорів з предстаником президента США генералом Келлогом. Водночас Келлог уже зустрівся з Сирським та Єрмаком

Про це президент України сказав у своєму традиційному зверненні 19 лютого, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, 19 лютого було багато зустрічей та нарад з розвідкою, армією та міністрами для підготовки перемовин із представником президента США. Генерал Келлог вже прибув до Києва. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Зеленський підкреслив, що нашою метою є мир. І ця мета є спільною з нашими партнерами.

"Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації", - сказав президент.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Також він заявив, що нібито Зеленський зробив погану роботу, бо "його країна зруйнована і мільйони людей загинули даремно – й так воно продовжується".

При цьому у Франції вже висловились на підтримку України в цьому питанні. Представниця французького уряду Софі Прімас сказала, що Франція не розуміє, чому США звинувачують у війні Україну. Вона додала, що за останні кілька днів американський президент зробив низку заяв, не порадившись з європейськими союзниками.

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