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Дональд Трамп говорил, что якобы половина денег, которые дали США Украине, исчезли. При этом в Евросоюзе отметили – у них все понятно

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Такое заявление сделала посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова. Она отметила, что она не может говорить о США или президенте Дональде Трампе. Однако она заверила, что у Евросоюза в рамках поддержки Украины были надежные процессы, которые позволяли видеть -куда именно идут деньги.

Катарина Матернова также добавила, что большая часть средств от ЕС – это была бюджетная поддержка для Министерства финансов Украины. Также это были деньги через гранты для общественных организаций и проекты, где за средства отвечали организации ООН, финансовые институты и национальные агентства.

"Поэтому мы уверены в том, куда идут деньги", - подчеркнула посол.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп среди своих скандальных заявлений об Украине говорил и о деньгах. По его словам, президент Украины вроде и сам не знает, куда делись деньги от США.

Владимир Зеленский потом ответил на это. Он сказал, что нам война стоила 320 миллиардов: 120 миллиардов – это украинцы, налогоплательщики, а еще 200 миллиардов – это США и Евросоюз.