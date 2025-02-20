Мы уверены, куда идут деньги: в Евросоюзе поддержали Украину после заявлений Трампа об "исчезновении" денег на помощь
Дональд Трамп говорил, что якобы половина денег, которые дали США Украине, исчезли. При этом в Евросоюзе отметили – у них все понятно
Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.
Такое заявление сделала посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова. Она отметила, что она не может говорить о США или президенте Дональде Трампе. Однако она заверила, что у Евросоюза в рамках поддержки Украины были надежные процессы, которые позволяли видеть -куда именно идут деньги.
Катарина Матернова также добавила, что большая часть средств от ЕС – это была бюджетная поддержка для Министерства финансов Украины. Также это были деньги через гранты для общественных организаций и проекты, где за средства отвечали организации ООН, финансовые институты и национальные агентства.
"Поэтому мы уверены в том, куда идут деньги", - подчеркнула посол.
Следует отметить, что президент США Дональд Трамп среди своих скандальных заявлений об Украине говорил и о деньгах. По его словам, президент Украины вроде и сам не знает, куда делись деньги от США.
Владимир Зеленский потом ответил на это. Он сказал, что нам война стоила 320 миллиардов: 120 миллиардов – это украинцы, налогоплательщики, а еще 200 миллиардов – это США и Евросоюз.