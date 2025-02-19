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Стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії та президент Франції відвідають США. У США вже підтвердили цю інформацію

Про це повідомляє кореспондент Reuters, передає RegioNews.

Радник з національної безпеки США Майк Волц повідомив, що наступного тижня до Вашингтону прибудуть президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Також щодо переговорів про мирні угоди між РФ та Україною Волц заявив наступне:

"Ми працюємо з усіма сторонами, і наступним кроком буде створення технічних груп, які займуться більш детальними моментами".

Слід зазначити, що про плани візиту Макрона з британським прем'єром до США стало відомо після того, як президент Франції терміново скликав зустріч лідерів Європи щодо України. Це сталося після того, як спецпредставник США щодо РФ та України Кіт Келлог заявив, що США не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни. Келлог тоді заявив, що Європа є "частиною проблеми", бо "Мінськ 2" за участю європейських лідерів був провалом.

Також президент Франції Еммануель Макрон також казав, що президент США Трамп може відновити "корисний діалог" з диктатором Путіним.