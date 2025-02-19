19:24  19 лютого
Не розуміємо логіки: Франція заступилась за Зеленського та Україну після заяв Трампа
18:43  19 лютого
Польща виганяє з країни чоловіків-українців: що відомо
19:12  19 лютого
Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 20:57

Макрон та Стамер їдуть у США після заяв команди Трампа про Україну та Європу

19 лютого 2025, 20:57
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії та президент Франції відвідають США. У США вже підтвердили цю інформацію

Про це повідомляє кореспондент Reuters, передає RegioNews.

Радник з національної безпеки США Майк Волц повідомив, що наступного тижня до Вашингтону прибудуть президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Також щодо переговорів про мирні угоди між РФ та Україною Волц заявив наступне:

"Ми працюємо з усіма сторонами, і наступним кроком буде створення технічних груп, які займуться більш детальними моментами".

Слід зазначити, що про плани візиту Макрона з британським прем'єром до США стало відомо після того, як президент Франції терміново скликав зустріч лідерів Європи щодо України. Це сталося після того, як спецпредставник США щодо РФ та України Кіт Келлог заявив, що США не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни. Келлог тоді заявив, що Європа є "частиною проблеми", бо "Мінськ 2" за участю європейських лідерів був провалом.

Також президент Франції Еммануель Макрон також казав, що президент США Трамп може відновити "корисний діалог" з диктатором Путіним.

Франція Великобританія США
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Подорож до Румунії за 9 тисяч доларів: на Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів за кордон
19 лютого 2025, 20:32
Дипломатичні погрози: віце-президент США Венс застеріг Зеленського від "атак" на Трампа
19 лютого 2025, 19:54
У ТЦК заявили, що сім’я військового залишиться без грошей, якщо той добровільно здався у полон
19 лютого 2025, 19:48
Як підтримати силу духа для продовження боротьби
19 лютого 2025, 19:47
Тримали в заручниках і жорстоко катували: винесли вирок росіянам, які знущались з українців
19 лютого 2025, 19:35
Російська армія вдарила артилерією та дронами по Дніпропетровщині, поранена дівчина
19 лютого 2025, 19:31
Не розуміємо логіки: Франція заступилась за Зеленського та Україну після заяв Трампа
19 лютого 2025, 19:24
У Чернівцях школяр продає малюнки і передає гроші на ЗСУ
19 лютого 2025, 19:15
Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки
19 лютого 2025, 19:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »