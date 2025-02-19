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19 февраля 2025, 21:47

Украина готовится к переговорам с представителем Трампа - Зеленский

19 февраля 2025, 21:47
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Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к переговорам с представителем президента США генералом Келлогом. В то же время Келлог уже встретился с Сырским и Ермаком.

Об этом президент Украины сказал в своем традиционном обращении 19 февраля, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, 19 февраля было много встреч и совещаний по разведке, армии и министрам для подготовки переговоров с представителем президента США. Генерал Келлог уже прибыл в Киев. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Зеленский подчеркнул, что наша цель – мир. И эта цель общая с нашими партнерами.

"Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны – войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации".

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Также он заявил, что якобы Зеленский проделал плохую работу, потому что "его страна разрушена и миллионы людей погибли зря - и так оно продолжается".

При этом во Франции уже высказались в поддержку Украины по этому вопросу. Представительница французского правительства Софи Примас сказала, что Франция не понимает, почему США обвиняют в войне Украину. Она добавила, что за последние несколько дней американский президент сделал ряд заявлений, не посоветовавшись с европейскими союзниками.

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