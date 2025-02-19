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19 февраля 2025, 19:24

Не понимаем логики: Франция вступилась за Зеленского и Украину после заявлений Трампа

19 февраля 2025, 19:24
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Фото: ОП
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Во Франции отреагировали на скандальные заявления Трампа об Украине. Представитель правительства заявила, что она не понимает, почему Украину обвиняют в войне

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

На заявления Дональда Трампа об Украине отреагировала представительница французского правительства Софи Примас. Она заявила, что Франция не понимает, почему США обвиняют Украину в войне. По ее словам, Франция не понимает логику противоречивых заявлений Трампа. Софи Примас подчеркнула, что за последние несколько дней американский президент сделал ряд заявлений, не посоветовавшись с европейскими союзниками.

Также добавляется, что Эммануэль Макрон планирует провести неформальную встречу по Украине с некоторыми европейскими лидерами и союзником по НАТО Канадой после аналогичной встречи с Великобританией, Италией, Германией, Испанией, ЕС, Данией и Нидерландами 17 февраля.

Следует отметить, что после переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп сделал скандальные заявления по Украине. В частности, 19 февраля он вообще назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Он заявил, что якобы украинский президент проделал ужасную работу, и "его страна разрушена и миллионы людей погибли зря - и так оно продолжается".

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