Зеленський розповів, коли планує залишити пост президента

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Президент України запевнив, що не тримається за свою посаду і буде готовий залишити її, коли закінчиться війна та буде гарантована безпека України

Про це він сказав у ток-шоу "Майшбергер" на німецькому телеканалі ARD, передає RegioNews.

"Заради миру в Україні я готовий на все, просто на все. За тривалий і міцний мир. Як людина, як громадянин, як батько. Я ні за що не чіпляюся. Я - Президент України, бо за мене проголосувало 73 відсотки людей, і сьогодні я Президент України, бо мене підтримує більшість у моїй країні", - зазначив Зеленський.

Так глава держави відповів на запитання, чи був би він готовий залишити посаду, якби вимогою для підписання угоди про мир було "тільки без Зеленського".

Політик зауважив, що країна-агресор Росія хоче його позбутися. Можливо, не фізично, як намагалися на початку війни, а політичним шляхом.

Як відомо, наприкінці вересня 2024 року видання Economist, не вказуючи джерел, написало, що Володимир Зеленський начебто розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року.

Водночас глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія спростував заяву Порошенка про те, що восени в Україні відбудуться вибори.

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