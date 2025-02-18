Зеленський заявив про можливий "афганський сценарій для України"

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В Україні можливий афганський сценарій, якщо буде необдумане рішення кінця війни. Так вважає Президент України Володимир Зеленський

Як передає RegioNews, про це він повідомив в інтерв’ю ARD Mediathek.

Тези Президента України Володимира Зеленського:

Припинення вогню не є успіхом.

США сьогодні говорять речі, які дуже приємні Путіну. Вони хочуть догодити йому, щоб зустрітися один з одним та досягти швидкого успіху.

Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди.

Росія знає, що переговори з ним "непрості": якщо Україна буде прийнята до ЄС та НАТО, російські війська виведені і його країна отримає гарантії безпеки, вона більше не буде потрібна. Тоді він би всього досяг. Поки в нас цього немає, я захищатиму свою країну.

Раніше Зеленський повідомив, що спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого.