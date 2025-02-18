Зеленський заявив про можливий "афганський сценарій для України"
В Україні можливий афганський сценарій, якщо буде необдумане рішення кінця війни. Так вважає Президент України Володимир Зеленський
Як передає RegioNews, про це він повідомив в інтерв’ю ARD Mediathek.
Тези Президента України Володимира Зеленського:
Припинення вогню не є успіхом.
США сьогодні говорять речі, які дуже приємні Путіну. Вони хочуть догодити йому, щоб зустрітися один з одним та досягти швидкого успіху.
Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди.
Росія знає, що переговори з ним "непрості": якщо Україна буде прийнята до ЄС та НАТО, російські війська виведені і його країна отримає гарантії безпеки, вона більше не буде потрібна. Тоді він би всього досяг. Поки в нас цього немає, я захищатиму свою країну.
Раніше Зеленський повідомив, що спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого.