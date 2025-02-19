Зеленский назвал слова Трампа о своем низком рейтинге "дезинформацией РФ"

фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что обнародованные Президентом США Дональдом Трампом цифры рейтинга его поддержки не что иное, как дезинформация, поступающая из кремля

Об этом глава украинского государства заявил во время общения с представителями СМИ, передает RegioNews.

По словам Зеленского, поменять его прямо сейчас "никак не получится".

"Мы видели эту дезинформацию (о рейтинге доверия к президенту Украины на уровне 4% – ред.), мы понимаем, что она идет от России. Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры они обсуждаются между Америкой и Россией", - заявил украинский лидер.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп "живет в дезинформационном пространстве".

Владимир Зеленский также пообещал, что в ближайшее время обнародует социологические данные по поводу доверия украинцев к разным политическим лидерам.

Напомним, Зеленский отреагировал на удар по Одессе. По его словам, атака произошла после того, как Россия "лгала, что не наносит ударов по энергетике".