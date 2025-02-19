В Украину прибыл спецпредставитель США Кит Келлог

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В среду, 19 февраля, в Киев с визитом прибыл специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог

Об этом сообщило "Суспільне", передает RegioNews.

Келлог заявил, что этот визит является "шансом провести хорошие потенциальные переговоры".

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – сказал он.

Кит Келлог будет находиться в Украине в течение трех дней. Запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит также Германию и Бельгию.

Ранее Келлог заявил, что приложит усилия к привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней.