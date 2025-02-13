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13 лютого 2025, 07:49

Спецпредставник Дональда Трампа відвідає Україну: коли чекати на візит

13 лютого 2025, 07:49
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фото: AP/Susan Walsh
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Спеціальний представник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну

Про це повідомив Державний департамент США, передає RegioNews.

Зазначається, що головною метою його турне стане просування бачення американського лідера щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".

Окрім того, Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі.

Там він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".

В Україні він зустрінеться з представниками влади та "громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни".

У Держдепі наголосили, що спеціальний посланник налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп поговорили по телефону увечері, 12 лютого. За словами українського лідера, він та президент США обговорили підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

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