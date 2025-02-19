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19 февраля 2025, 07:32

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию на 10 марта

19 февраля 2025, 07:32
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фото: Офис Президента
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Владимир Зеленский не поедет в Саудовскую Аравию. Глава государства отменил официальный визит в Эр-Рияд из-за ситуации вокруг российско-американских переговоров

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на брифинг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает RegioNews.

По словам Зеленского, он перенес визит в Саудовскую Аравию на фоне встреч делегаций США и России.

"Не может быть решение без Украины, как завершить войну в Украине. Нас не приглашали на эту встречу, на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом, как и для многих. Эту информацию мы получили из меди. Мне все равно кто остается в Эр-Рияде, кто едет, мне не все равно. Аравию", - заявил украинский президент.

Зеленский сообщил, что украинская сторона связалась с партнерами в Саудовской Аравии.

"Мы договорились, что с официальным визитом я буду 10 марта", – сказал он.

Как известно, 14 февраля Зеленский анонсировал свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. Впрочем, после визита в ОАЭ президент Украины направился в Турцию.

Ранее глава государства заявил, что Украина не признает переговоры США и РФ в Саудовской Аравии.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США.

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