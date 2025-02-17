Спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого, - Зеленський

фото: getty images

Про це глава держави заявив під час відеоспілкування з журналістами за результатами візиту до ОАЕ, передає RegioNews.

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", - зазначив Зеленський.

Президент хотів би, щоб Келлог вивчив усі питання, а також поспілкувався з військовими.

"Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з міністерством оборони, може з розвідкою", - сказав Зеленський.

Важливо, щоб Келлог привіз у Білий Дім розуміння щодо гарантій безпек, потрібних Україні, наголосив гарант.

Як відомо, спеціальний представник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає також Німеччину та Бельгію.

Раніше Келлог заявив, що докладе зусиль до залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів.