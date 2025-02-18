Зеленский заявил о возможном "афганском сценарии для Украины"

фото: иллюстративное

В Украине возможен афганский сценарий, если будет необдуманное решение конца войны. Так считает Президент Украины Владимир Зеленский

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в интервью ARD Mediathek.

Тезисы Президента Украины Владимира Зеленского:

Прекращение огня не является успехом.

США сегодня говорят вещи, которые очень приятны Путину. Они хотят угодить ему, чтобы встретиться друг с другом и добиться быстрого успеха.

Украина не готова отказаться от части своей территории навсегда.

Россия знает, что переговоры с ним "непростые": если Украина будет принята в ЕС и НАТО, российские войска выведены и его страна получит гарантии безопасности, она больше не потребуется. Тогда он бы всего добился. Пока у нас этого нет, я буду защищать свою страну.

Ранее Зеленский сообщил, что спецпредставитель США Кит Келлог посетит Украину 20 февраля.