Україна повернула понад 7 тис. тіл полеглих військових

фото: Координаційний штаб

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на коментар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"Станом на грудень 2024 року ми провели 73 репатріації і повернули 5 503 тіла загиблих. Цього року було ще дві репатріації – у січні і у лютому. В обох випадках повернули по 757 тіл. Таким чином можемо сказати, що на сьогодні Україна повернула 7 017 тіл своїх полеглих воїнів", – зазначили в Координаційному штабі.

Також повернули додому 4 131 полоненого. Ця цифра включає військових і цивільних. Зокрема, у січні повернули 25 важкопоранених.

Нагадаємо, 24 січня, стало відомо, що в Україну повернули з Росії тіла 757 полеглих захисників.