Стрільці, снайпери та розвідники: контрактники 18-24 років обійматимуть лише бойові посади

фото: Міністерство оборони України

Юнаки-добровольці віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт із Силами оборони, обійматимуть лише бойові посади

Про це в етері телемарафону повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає RegioNews.

"Ці військовослужбовці будуть гідно підготовлені: 45 днів базової підготовки, 14 днів — фахової. А можливо й більше, залежно від того, на яку посаду заходить ця людина. Після цього — ще 14 днів адаптації в бригаді", — пояснив Дмитро Лазуткін.

Серед посад, які пропонують молоді:

стрільці;

старші стрільці;

стрільці-санітари;

стрільці-снайпери;

помічники гранатометника;

гранатометники;

старші гранатометники;

розвідники;

старші розвідники.

Передбачається, що протягом річного контракту добровольці 6 місяців виконуватимуть бойові задачі на лінії бойового зіткнення. На вибір молоді контрактники матимуть шість бригад, серед яких:

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада;

92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";

38-ма окрема бригада морської піхоти ("Цербери");

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

"Потужні підрозділи, які пройшли горнило війни", — наголосив речник Міноборони.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Також повідомлялося, що молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через застосунок Резерв+ в один клік.