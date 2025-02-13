Стрільці, снайпери та розвідники: контрактники 18-24 років обійматимуть лише бойові посади
Юнаки-добровольці віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт із Силами оборони, обійматимуть лише бойові посади
Про це в етері телемарафону повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає RegioNews.
"Ці військовослужбовці будуть гідно підготовлені: 45 днів базової підготовки, 14 днів — фахової. А можливо й більше, залежно від того, на яку посаду заходить ця людина. Після цього — ще 14 днів адаптації в бригаді", — пояснив Дмитро Лазуткін.
Серед посад, які пропонують молоді:
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стрільці;
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старші стрільці;
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стрільці-санітари;
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стрільці-снайпери;
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помічники гранатометника;
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гранатометники;
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старші гранатометники;
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розвідники;
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старші розвідники.
Передбачається, що протягом річного контракту добровольці 6 місяців виконуватимуть бойові задачі на лінії бойового зіткнення. На вибір молоді контрактники матимуть шість бригад, серед яких:
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72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
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95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада;
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92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
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10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";
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38-ма окрема бригада морської піхоти ("Цербери");
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28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
"Потужні підрозділи, які пройшли горнило війни", — наголосив речник Міноборони.
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Також повідомлялося, що молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через застосунок Резерв+ в один клік.