В Україні запрацювало автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, але не для всіх

фото: ілюстративне

У додатку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для осіб з інвалідністю та людей, які ще навчаються

Як передає RegioNews, про це повідомило Міністерство оборони.

Отже, автоматичне продовження відстрочок запрацювало для:

людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду;

студентів, аспірантів і докторантів.

Щоб продовжити відстрочку, потрібно оновити військовий документ у "Резерв+", і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично.

Пізніше ця функція буде доступна для багатодітних українських чоловіків.

Раніше у Міністерстві оборони заявили про намір перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, хто насправді має відповідати за мобілізацію в Україні. Це представники місцевих органів влади і співробітники Національної поліції.