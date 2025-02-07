В Україні запрацювало автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, але не для всіх
У додатку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для осіб з інвалідністю та людей, які ще навчаються
Як передає RegioNews, про це повідомило Міністерство оборони.
Отже, автоматичне продовження відстрочок запрацювало для:
- людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду;
- студентів, аспірантів і докторантів.
Щоб продовжити відстрочку, потрібно оновити військовий документ у "Резерв+", і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично.
Пізніше ця функція буде доступна для багатодітних українських чоловіків.
Раніше у Міністерстві оборони заявили про намір перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.
Нагадаємо, в Міноборони розповіли, хто насправді має відповідати за мобілізацію в Україні. Це представники місцевих органів влади і співробітники Національної поліції.
З окремих медиків знімуть "бронь" та мобілізують: що відомоВсі новини »
07 лютого 2025, 07:18Арсенал ЗСУ поповнили нові зразки кулеметів та гвинтівок
07 лютого 2025, 07:05В Україні розробляють правила поведінки для працівників ТЦК
06 лютого 2025, 13:41
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
В Україні планують залучити до армії людей віком від 18 до 24 років
07 лютого 2025, 23:01У поліції прокоментували новину про мобілізацію 18-річних в Одесі
07 лютого 2025, 22:27Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
07 лютого 2025, 21:25За видалення з бази розшуку ТЦК: на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта
07 лютого 2025, 21:10Жорстоке побиття підлітка ланцюгами: поліція знайшла нападників
07 лютого 2025, 21:03У Запоріжжі затримали ділків, які заробляли на метамфетаміні
07 лютого 2025, 20:46"Поцілунок або 100 доларів": колишня студентка звинуватила Михайла Поплавського в сексуальних домаганнях
07 лютого 2025, 20:15Стало відомо, скільки українських школярів перебуває за кордоном
07 лютого 2025, 20:06Схеми в трьох областях: ухилянтам продавали "непридатність" до служби та карти зі шляхом втечі
07 лютого 2025, 19:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »