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18 февраля 2025, 04:29

В Минобороны рассказали, сколько молодежи в возрасте 18-24 года присоединились к войску по программе со миллион

18 февраля 2025, 04:29
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Фото: Армия Информ
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Украинская молодежь уже начала подавать заявки на контрактную военную службу. Делают это через программу Резерв+

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Единого телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, в приложении Резерв+ уже более 10 тысяч обращений от мужчин в возрасте 18-24 лет, которые хотят присоединиться к армии по программе "Контракт 18-24". Он также добавил, что заявки подаются не только через приложение. Также есть возможность присоединиться к войску через центр рекрутинга, непосредственно в бригадах и т.д.

Формат добровольной службы Контракт 18-24 в Украине запустили 11 февраля 2025 года. Эта категория добровольцев может присоединиться к войску по контракту на год, получив миллион гривен дополнительно и ряд льгот.

Следует напомнить, что добровольцы от 18 до 24 лет, которые подпишут контракт с Силами обороны, смогут занимать только боевые должности. По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, они будут получать подготовку: 45 дней базовой подготовки, 14 дней — профессиональной. А возможно и больше, в зависимости от того, на какую должность входит этот человек, а потом еще две недели для адаптации в бригаде. Молодые предлагают следующие должности:

  • стрелки;
  • старшие стрелки;
  • стрелки-санитары;
  • стрелки-снайперы;
  • помощники гранатометчика;
  • гранатометчики;
  • старшие гранатометчики;
  • разведчики;
  • старшие разведчики.
Резерв+ контракт
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