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23 січня 2025, 16:54

У "Резерв+" запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК, – Міноборони

23 січня 2025, 16:54
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У четвер, 23 січня, у мобільному застосунку "Резерв+" розпочалося бета-тестування електронного направлення для військово-лікарської комісії

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає RegioNews.

"Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим", – зазначив він.

Новий сервіс у "Резерв+" працює таким чином:

  1. Користувач надсилає запит через "Резерв+".
  2. Керівник ТЦК підтверджує запит.
  3. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

Зазначається, що насамперед направлення зможуть отримати українці, які за власним бажанням хочуть пройти ВЛК. Згодом послуга стане доступною для громадян, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

За словами Умєрова, метою бета-тестування є перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами "Резерв+" і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

"Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність. Цифровізація – це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців", – додав міністр.

Нагадаємо, в мобільному застосунку "Резерв+" знову стали доступними відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів.

Міноборони мобілізація ВЛК Резерв+ електронне направлення бета-тестування
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