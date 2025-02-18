Небезпечна крига: за тиждень в Україні потонули понад 20 людей, чверть із них – діти
Лише за минулий тиждень на водоймах України загинули 22 людини. Серед жертв – шестеро дітей
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
"Жодні забави не варті найціннішого – вашого життя та життя ваших близьких!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки.
Також повідомлялося, що на Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку.
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