Небезпечна крига: за тиждень в Україні потонули понад 20 людей, чверть із них – діти

ілюстративне фото: ДСНС Херсонщини

Лише за минулий тиждень на водоймах України загинули 22 людини. Серед жертв – шестеро дітей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

"Жодні забави не варті найціннішого – вашого життя та життя ваших близьких!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки.

Також повідомлялося, що на Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку.