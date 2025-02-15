Провалилися під кригу на Херсонщині: рятувальники знайшли тіло третьої дитини
Рятувальники підняли з річки Інгулець тіло третьої дитини, що провалилася під лід на Херсонщині. Пошукові роботи завершені
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Водолази виявили на дні річки тіло 13-річного хлопчика. Його знайшли на відстані 500 метрів від місця, де діти провалились під лід.
Всього до пошукових робіт були задіяні 25 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки, плавзасоби, спеціальне пошукове обладнання та підводні дрони.
Нагадаємо, 13 лютого на Херсонщині п'ятеро дітей провалилися під кригу. Двох дівчаток врятував місцевий житель.
!4 лютого рятувальники дістали з річки тіла двох дітей: 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.
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