фото: ДСНС

Рятувальники підняли з річки Інгулець тіло третьої дитини, що провалилася під лід на Херсонщині. Пошукові роботи завершені

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Водолази виявили на дні річки тіло 13-річного хлопчика. Його знайшли на відстані 500 метрів від місця, де діти провалились під лід.

Всього до пошукових робіт були задіяні 25 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки, плавзасоби, спеціальне пошукове обладнання та підводні дрони.

Нагадаємо, 13 лютого на Херсонщині п'ятеро дітей провалилися під кригу. Двох дівчаток врятував місцевий житель.

!4 лютого рятувальники дістали з річки тіла двох дітей: 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.