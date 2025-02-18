Опасный лед: за неделю в Украине утонули более 20 человек, четверть из них – дети

иллюстративное фото: ГСЧС Херсонщины

Только за прошедшую неделю на водоемах Украины погибли 22 человека. Среди жертв – шестеро детей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"Никакие забавы не стоят самой ценной – вашей жизни и жизни ваших близких!", – говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области вода унесла жизни троих детей: 9-летнего и 13-летнего мальчиков и 14-летней девочки.

Также сообщалось, что в Одесской области сразу трое парней погибли под льдом. Они провалились на местном пруду.