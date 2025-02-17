фото: ДСНС

Вранці 16 лютого на місцевій водоймі у Тернівському районі Кривого Рогу на поверхні води помітили тіло людини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На місці рятувальники побачили чоловіка без ознак життя у водоймі на відстані 20 метрів від берега.

Співробітники ДСНС за допомогою човна доправили тіло чоловіка до берега та передали правоохоронцям.

Нагадаємо, вранці 15 лютого на місцевій водоймі в селі Кудашівка Криворізького району троє рибалок провалилися під кригу. Один чоловік загинув.