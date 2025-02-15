На Дніпропетровщині три людини провалились під кригу, один чоловік загинув
Вранці 15 лютого на місцевій водоймі в селі Кудашівка Криворізького району троє рибалок провалилися під кригу
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
До прибуття рятувальники свідки врятували двох чоловіків. Медики оглянули їх на місці – на щастя, госпіталізація не знадобилась.
До пошуку чоловіка, який зник під кригою, залучили водолазів. Тіло потопельника виявили на глибині 3 метри, у 30 метрах від берега. Його підняли на поверхню та доправили на сушу.
Нагадаємо, рятувальники підняли з річки Інгулець тіло третьої дитини, що провалилася під лід на Херсонщині 13 лютого. Пошукові роботи завершені.
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