фото: ДСНС

Вранці 15 лютого на місцевій водоймі в селі Кудашівка Криворізького району троє рибалок провалилися під кригу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

До прибуття рятувальники свідки врятували двох чоловіків. Медики оглянули їх на місці – на щастя, госпіталізація не знадобилась.

До пошуку чоловіка, який зник під кригою, залучили водолазів. Тіло потопельника виявили на глибині 3 метри, у 30 метрах від берега. Його підняли на поверхню та доправили на сушу.

Нагадаємо, рятувальники підняли з річки Інгулець тіло третьої дитини, що провалилася під лід на Херсонщині 13 лютого. Пошукові роботи завершені.