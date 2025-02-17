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17 лютого 2025, 16:01

США хочуть відправити в Україну війська Китаю або Бразиції - ЗМІ

17 лютого 2025, 16:01
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Фото: YouTube
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За даними ЗМІ, в США розглядають ідею миротворчої місії, де крім Європи будуть також сили Китаю або Бразилії. Йдеться про створення буферної зони вздовж потенційної лінії припинення вогню в Україні

Про це повідомляє The Economist, передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на власні джерела розповіли, що американські посадовці пропонують концепцію миротворчої місії. До складу цієї місії могли б увійти країни Європи, а також Бразилія або Китай. Ці підрозділи могли б розмістити вздовж потенційної лінії припинення вогню в Україні. Тобто, йдеться про створення буферної зони.

За даними ЗМІ, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив думку, що європейський контингент буде недостатньо ефективним, щоб стримати РФ від можливих нових атак. Тому миротворчі сили з Бразиції або Китаю могли б доповнити контингент з Європи.

При цьому РФ проти будь-якого розміщення іноземних військ на території України. Тому, на думку журналістів, Дональду Трампу та його команді доведеться знайти певні важелі, щоб змусити диктатора Путіна піти на поступки.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що Європа може таємно розробляти план відправлення миротворчих військ в Україну. Зазначалося, що в авангарді зусиль щодо можливої місії - Франція та Британія. Європейські країни почали вивчати, які мили можуть знадобитися. При цьому в ЗМІ зауважували, що в Європі виникли побоювання, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним без ЄС.

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