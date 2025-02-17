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17 февраля 2025, 16:01

США хотят отправить в Украину войска Китая или Бразилии - СМИ

17 февраля 2025, 16:01
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Фото: YouTube
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По данным СМИ, в США рассматривают идею миротворческой миссии, где помимо Европы будут также силы Китая или Бразилии. Речь идет о создании буферной зоны вдоль потенциальной линии прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает The Economist, передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на свои источники рассказали, что американские чиновники предлагают концепцию миротворческой миссии. В состав этой миссии могли бы войти страны Европы, а также Бразилия или Китай. Эти подразделения могли бы разместить вдоль потенциальной линии прекращения огня в Украине. То есть речь идет о создании буферной зоны.

По данным СМИ, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что европейский контингент будет недостаточно эффективным, чтобы сдержать РФ от возможных новых атак. Поэтому миротворческие силы из Бразилии или Китая могли бы дополнить контингент из Европы.

При этом РФ против любого размещения иностранных войск на территории Украины. Потому, по мнению журналистов, Дональду Трампу и его команде придется найти определенные рычаги, чтобы заставить диктатора Путина пойти на уступки.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Европа может тайно разрабатывать план отправления миротворческих войск в Украину. Отмечалось, что в авангарде усилия по возможной миссии - Франция и Британия. Европейские страны начали изучать, какие мыли могут понадобиться. При этом в СМИ отмечалось, что в Европе возникли опасения, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным без ЕС.

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