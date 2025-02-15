На Київщині в лісі знайшли російську авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл"

фото: ДСНС

У лісі за межами села Поташня Бучанського району лісничі під час обходу території виявили авіабомбу

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

На місце події прибули сапери. Фахівці вилучили авіабомбу, транспортували її та знищили контрольованим підривом на спеціально відведеному майданчику.

Зазначається, що виявлена ОДАБ-500 "Геракл” – об’ємно-детонуюча авіабомба, що залишилася ще з часів перебування російських військ у Київській області.

Нагадаємо, ранішена Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69, вона не здетонувала. Сапери знешкодили ракету.