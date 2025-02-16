Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
Російські загарбники втратили близько 1730 людей особового складу протягом попередньої доби
Як передає RegioNews, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 лютого.
Командування оцінює загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення у 858 390 військових.
Крім того, за даними Генштабу, армія країни-агресорки втратила в техніці:
- танків – 10 073 (+5 одиниць за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 21 011 (+84)
- артилерійських систем – 23 185 (+11)
- РСЗВ – 1283
- засобів ППО – 1067
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 377 (+36)
- крилатих ракет – 3063
- кораблів/катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 456 (+77)
- спеціальної техніки – 3749 (+2)
Нагадаємо, спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву щодо мирних переговорів. За його словами, для цього потрібно 180 днів.
На Київщині в лісі знайшли російську авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл"Всі новини »
15 лютого 2025, 20:10Прикордонники показали нічну роботу по позиціях росіян на Харківщині
15 лютого 2025, 19:28Членство України в НАТО та угоди з РФ: Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції
15 лютого 2025, 13:28
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
На Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину: що відомо
16 лютого 2025, 14:47Росіяни атакували ТЕС у Миколаєві, без теплопостачання майже 50 тисяч жителів
16 лютого 2025, 14:28Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
16 лютого 2025, 14:04Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих
16 лютого 2025, 13:50Війська РФ вдарили по Донеччині, загинули двоє цивільних
16 лютого 2025, 13:30На Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК
16 лютого 2025, 12:57Росіяни атакували дроном поліцейських у Херсоні, є поранені
16 лютого 2025, 12:35Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
16 лютого 2025, 11:59"Зміцнить енергетичну безпеку": Зеленський заявив про важливість добудови Хмельницької АЕС
16 лютого 2025, 11:09В Одеській області діти провалилися під кригу і загинули
16 лютого 2025, 10:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?