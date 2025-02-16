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Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
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16 лютого 2025, 09:25

Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025

16 лютого 2025, 09:25
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фото: ілюстративне
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Російські загарбники втратили близько 1730 людей особового складу протягом попередньої доби

Як передає RegioNews, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 лютого.

Командування оцінює загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення у 858 390 військових.

Крім того, за даними Генштабу, армія країни-агресорки втратила в техніці:

  • танків – 10 073 (+5 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 21 011 (+84)
  • артилерійських систем – 23 185 (+11)
  • РСЗВ – 1283
  • засобів ППО – 1067
  • літаків – 370
  • гелікоптерів – 331
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 377 (+36)
  • крилатих ракет – 3063
  • кораблів/катерів – 28
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 456 (+77)
  • спеціальної техніки – 3749 (+2)

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву щодо мирних переговорів. За його словами, для цього потрібно 180 днів.

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