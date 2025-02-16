Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025

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Як передає RegioNews, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 лютого.

Командування оцінює загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення у 858 390 військових.

Крім того, за даними Генштабу, армія країни-агресорки втратила в техніці:

танків – 10 073 (+5 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 21 011 (+84)

артилерійських систем – 23 185 (+11)

РСЗВ – 1283

засобів ППО – 1067

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 377 (+36)

крилатих ракет – 3063

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 37 456 (+77)

спеціальної техніки – 3749 (+2)

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву щодо мирних переговорів. За його словами, для цього потрібно 180 днів.