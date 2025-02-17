За день ВСУ ликвидировали более 1500 оккупантов, уничтожили десятки танков, ББМ и артсистем РФ
За прошедшие сутки, 16 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 530 российских захватчиков, 16 танков, более 50 боевых бронированных машин и более 30 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 860 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 859 920 (+1 530) человек,
- танков ‒ 10 089 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 063 (+52) ед,
- артиллерийских систем – 23 222 (+37) ед,
- РСЗО – 1 283 ед,
- средства ПВО ‒ 1 067 ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 505 (+128) ед,
- крылатые ракеты 3 063 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 605 (+149) ед,
- специальной техники – 3 750 (+1) ед.
Напомним, в ночь на 17 февраля российская армия выпустила по Украине 147 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 83 дрона, еще 59 — локационно потеряны.
Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025Все новости »
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