14:04  16 лютого
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
11:59  16 лютого
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
09:25  16 лютого
Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2025, 07:30

Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

17 лютого 2025, 07:30
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: росЗМІ
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок понеділка, 17 лютого, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі військові фіксують чотири кораблі РФ, з них три є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

Нагадаємо, російський флот протягом тривалого часу не може мінувати Чорне море. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України.

РФ війна кораблі Крим ВМС України Чорне море ракетна загроза Калібр
Окупантам бракує цивільних кадрів на ТОТ – призначатимуть військових, – ЦНС
17 лютого 2025, 04:48
Членство України в НАТО та угоди з РФ: Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції
15 лютого 2025, 13:28
У Криму окупанти змусили студенток писати валентинки для російських військових
14 лютого 2025, 21:19
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У Києві та двох областях запровадили екстрені відключення світла
17 лютого 2025, 08:39
Вночі моряки ВМС приземлили 4 російські ударні дрони
17 лютого 2025, 08:19
На Херсонщині через російські обстріли поранені 2 цивільних
17 лютого 2025, 07:53
На Сумщині зенітники знищили 8 російських "шахедів"
17 лютого 2025, 07:45
Ворог атакував дронами Полтавщину: інформація від ОВА про наслідки
17 лютого 2025, 07:28
Нічні удари БпЛА по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали 3 містян
17 лютого 2025, 07:20
Після обстрілів у трьох районах Херсона є проблеми з електропостачанням
17 лютого 2025, 07:19
Британія готова направити війська в Україну
17 лютого 2025, 07:12
У Запоріжжі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа: ворог запустив по місту 10 дронів
17 лютого 2025, 07:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »