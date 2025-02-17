Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро понедельника, 17 февраля, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют четыре корабля РФ, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
Напомним, российский флот в течение длительного времени не может миновать Черное море. Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины.
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