Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"

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По состоянию на утро понедельника, 17 февраля, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море военные фиксируют четыре корабля РФ, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.

Напомним, российский флот в течение длительного времени не может миновать Черное море. Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины.