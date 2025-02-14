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14 лютого 2025, 21:19

У Криму окупанти змусили студенток писати валентинки для російських військових

14 лютого 2025, 21:19
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Ілюстративне фото
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В окупованому Криму студенток змусили писати листівки на День святого Валентина для російських військових. Щобільше, дівчатам натякали, що варто лишати свої контакти

Про це повідомили активісти руху "Жовта стрічка", передає RegioNews.

Активісти повідомили, що в кримській філії "Російського державного університету правосуддя", студенток змусили писати валентинки для російських військових. Цю акцію проводили нібито в рамках "патріотичної підтримки" окупантів.

Крім того, адміністрація пропонувала дівчатам лишати свої контакти на листівках, щоб вони знайомились з російськими військовими.

"Ба більше, дівчатам пропонують лишати свої контакти на валентинках — натякаючи, що "справжні герої" кращі за місцевих кримчан, більшість з яких налаштовані антиросійськи", - кажуть активісти.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях росіяни розпочали новий етап тотальних перевірок місцевих жителів. Зокрема, вони вимагають в людей паспорти, проводять обшуки, перевіряють вміст телефонів, шукають контакти з Україною.

У ЦН зазначили, що росіяни намагаються взяти під контроль усіх, хто залишився в окупації. Проте насправді, вважають фахівці, окупанти бояться, бо знають, що Рух опору працює, а місцеві жителі не сприймають окупацію.

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