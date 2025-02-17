Окупантам бракує цивільних кадрів на ТОТ – призначатимуть військових, – ЦНС

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Росіяни на ТОТ не можуть знайти достатньо цивільних кадрів на адміністративні посади серед місцевих жителів, тож масово призначатимуть військовослужбовців

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"З числа військовослужбовців російсько-окупаційних військ почнуть масово призначати на так звані адміністративні посади в окупаційних адміністраціях тощо", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС пояснили: це означає, що керувати населеними пунктами, займатися господарськими питаннями та іншою діяльністю відтепер будуть некомпетентні силовики, серед яких чимало осіб із кримінальним минулим та інших "вершків" російського соціуму.

"Окупаційні джерела офіційно це подають як "кадровий конкурс", який має "відзначити заслуги захисників". Але реальність інша – окупанти не можуть знайти цивільних кадрів серед місцевих, які готові працювати в їхніх окупаційних структурах", – підкреслюється в дописі.

Через це загарбники намагаються інтегрувати своїх представників, щоб підвищити їхній статус та спробувати виправдати злочини, які вони чинили проти місцевого населення та України в цілому.

Ці призначення призведуть до посилення репресій, мародерства та нових корупційних схем констатують у ЦНС. Адже колишні найманці та раніше судимі окупанти не мають навичок управління, проте мають досвід залякувань, катувань та безконтрольного насильства. Тому вони використовуватимуть свої нові "повноваження" у власних інтересах, у тому числі для власного збагачення.

У Центрі нацспротиву закликають усіх небайдужих громадян повідомляти про місця розташування окупаційних адміністрацій, їхні плани та інші важливі відомості, які можна буде ретельно вивчити, аби притягнути всіх причетних до справедливої відповідальності.

"Всіх, хто прагне пришвидшити деокупацію – просимо долучатися до Руху Опору ССО ЗСУ", – наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розпочали новий етап тотальних перевірок на окупованих територіях.