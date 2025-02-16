Зеленский летит в Саудовскую Аравию: что известно
Украинская правительственная делегация находится в Саудовской Аравии и готовит визит президента Украины Владимира Зеленского в страну
Как передает RegioNews, об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке.
В рамках визита состоялись встречи с почти сотней саудовских предпринимателей. Украинская сторона представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности.
"В последующие дни будем десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", — сообщила Свириденко.
Она отметила, что Саудовская Аравия направила на восстановление Украины 500 млн. долларов, помогая гуманитрно и экономически.
Напомним, Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным, но назвал условие – нужен план завершения войны.