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14 лютого 2025, 18:06

Зеленський заявив про готовність говорити з Путіним, але назвав умову

14 лютого 2025, 18:06
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фото: ілюстративне
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Президент України Володимир Зеленський готовий вести перемовини з Володимиром Путіним лише після того, як буде готовий план завершення війни

Як передає RegioNews, про це він заявив під час брифінгу на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Зеленського, він не буде зустрічатись з росіянами.

"Не знаю раді вони цьому, чи ні, але це не частина моїх планів", - сказав він.

Президент України додав, що зустрінеться лише з одним росіянином - із Путіним, але це станеться лише після того, як у нас буде спільний план про завершення війни.

Я зустрінусь лише з одним росіянином - із Путіним. Лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом, Європою... і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітись

Зазначимо, на безпековій конференції Володимир Зеленський також сказав, що "про мирну угоду не йдеться". Натомість ідеться саме про план закінчення війни.

Нагадаємо, Зеленський у Мюнхені розповів подробиці російської атаки по ЧАЕС. На думку українського лідера, це може свідчити про умисне бажання РФ пошкодити атомну станцію.

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