Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК

фото: Валерий Кондратьев

Нападающий БК «Днепр» и сборной Украины по баскетболу Владимир Конев не смог добраться в ЕС на матчи отбора в Евробаскет-2025 из-за задержания ТЦК

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook президент баскетбольного клуба "Днепр" Валерий Кондратьев.

По его словам, игрока команды Владимира Конева сняли с поезда, которым он ехал в Латвию на матч сборной Украины, и доставили в луцкий ТЦК и СП.

Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК "Днепр" - Владимир Конев и Daniil Sypalo - имея бронь от Министерства молодежи и спорта, отправились в Латвию на отборочные поединки. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Валерий Кондратьев обратился к руководителям Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации баскетбола Украины с просьбой помочь урегулировать эту ситуацию и предоставить игроку разрешение на выезд за границу.

Напомним, в Ивано-Франковской области на 180 000 грн оштрафовали мужчину, избившего работника ТЦК. Скандальное видео избиение попало в сеть.