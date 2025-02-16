14:04  16 февраля
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
11:59  16 февраля
Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие
09:25  16 февраля
Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2025, 14:04

Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК

16 февраля 2025, 14:04
Читайте також українською мовою
фото: Валерий Кондратьев
Читайте також
українською мовою

Нападающий БК «Днепр» и сборной Украины по баскетболу Владимир Конев не смог добраться в ЕС на матчи отбора в Евробаскет-2025 из-за задержания ТЦК

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook президент баскетбольного клуба "Днепр" Валерий Кондратьев.

По его словам, игрока команды Владимира Конева сняли с поезда, которым он ехал в Латвию на матч сборной Украины, и доставили в луцкий ТЦК и СП.

Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК "Днепр" - Владимир Конев и Daniil Sypalo - имея бронь от Министерства молодежи и спорта, отправились в Латвию на отборочные поединки. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Валерий Кондратьев обратился к руководителям Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации баскетбола Украины с просьбой помочь урегулировать эту ситуацию и предоставить игроку разрешение на выезд за границу.

Напомним, в Ивано-Франковской области на 180 000 грн оштрафовали мужчину, избившего работника ТЦК. Скандальное видео избиение попало в сеть.

ТЦК спорт баскетболист поезд задержание Луцк
Еще два боя: Усик рассказал, когда завершит карьеру боксера
13 февраля 2025, 21:33
Суицид в Хмельницком ТЦК: мужчина перерезал горло канцелярским ножом
13 февраля 2025, 19:05
В Луцке в руках школьника взорвался iPhone
13 февраля 2025, 04:17
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
В Украину идет похолодание: в некоторых регионах ожидается до 17 градусов мороза
16 февраля 2025, 15:35
В Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу: что известно
16 февраля 2025, 14:47
Россияне атаковали ТЭС в Николаеве, без теплоснабжения почти 50 тысяч человек
16 февраля 2025, 14:28
Теракт в Николаеве: выросло количество погибших
16 февраля 2025, 13:50
Войска РФ ударили по Донецкой области, погибли двое гражданских
16 февраля 2025, 13:30
В Прикарпатье на 180 000 грн оштрафовали мужчину, который избил работника ТЦК
16 февраля 2025, 12:57
Россияне атаковали дроном полицейских в Херсоне, есть раненые
16 февраля 2025, 12:35
Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие
16 февраля 2025, 11:59
"Укрепит энергетическую безопасность": Зеленский заявил о важности достройки Хмельницкой АЭС
16 февраля 2025, 11:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »