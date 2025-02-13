17:52  12 лютого
Німеччина готова повертати в Україну чоловіків, які намагались уникнути мобілізації
17:09  12 лютого
Потепліє, але не всюди. Синоптикиня дала прогноз на 13 лютого
18:30  12 лютого
До 30 тисяч пачок щодня: у Хмельницькому ліквідували масштабну підпільну тютюнову фабрику
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 04:17

У Луцьку в школі у руках учня вибухнув iPhone

13 лютого 2025, 04:17
Читайте также на русском языке
фото: Волинь24
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався в середу, 12 лютого, в одній із шкіл Луцька. Дитина отримала опіки рук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Волинь24.

За даними видання, у руках дитини вибухнув смартфон iPhone 11 Pro Max.

Внаслідок інциденту учень дістав легкі опіки рук.

Нагадаємо, раніше на Київщині через вибух повербанка загорілася школа.

школа вибух ученики Луцьк НП Опік iPhone
У Хмельницькому згоріло кафе: охоронця закладу ушпиталили з опіками
13 лютого 2025, 01:15
В Ужгороді біля багатоквартирного будинку стався вибух
12 лютого 2025, 11:48
У Дніпрі чоловік підірвав гранату поблизу школи
11 лютого 2025, 19:17
Всі новини »
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
У Кривому Розі накрили підпільне виробництво алкоголю під логотипами відомих брендів
13 лютого 2025, 05:20
На Львівщині рибалка провалився під лід
13 лютого 2025, 04:48
На Тернопільщині директор автошколи вимагав 250 доларів за здачу іспиту
13 лютого 2025, 03:56
На Миколаївщині засудили хлопця, який зґвалтував 15-річну школярку на очах у її бабусі
13 лютого 2025, 03:31
Пропонував два варіанти втечі: на Львівщині судитимуть організатора незаконного переправлення чоловіків
13 лютого 2025, 03:15
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив російський FPV-дрон, який обходить РЕБ
13 лютого 2025, 02:45
На Куп’янському напрямку бригада "Помста" спалила російські гармати
13 лютого 2025, 02:30
На Полтавщині в 5 км від берега перекинувся човен із п'ятьма рибалками
13 лютого 2025, 02:06
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох молодиків з пакунками для втечі за кордон
13 лютого 2025, 01:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »