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16 лютого 2025, 12:57

На Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК

16 лютого 2025, 12:57
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фото: ілюстративне
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Суд оштрафував жителя Івано-Франківської області, який побив військового ТЦК, щоб той не заважав туризму

Як передає RegioNews, про це йдеться у вироку Яремчанського міського суду Івано-Франківської області.

Нагадаємо, влітку 2024 року між жителями селища Ворохта та військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП стався конфлікт. Жителі протестували проти блокпоста, на якому військові перевіряли документи військовозобов’язаних. Одного з працівників ТЦК оточили і почали бити. Внаслідок нападу у військового зафіксували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої, забійну травму носа та викривлення носової перетинки з частковим порушенням функції носового дихання.

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На суді нападник повністю визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості. За незаконні дії щодо військовослужбовця йому призначили штраф у розмірі 10 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 180 200 гривень.

Нагадаємо, в Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК. Він перерізав собі горло канцелярським ножем.

Прикарпаття напад штраф Побиття вирок Івано-Франківська область ТЦК
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