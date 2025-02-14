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14 лютого 2025, 12:28

Ексочільницю Львівського обласного осередку партії "ОПЗЖ" засудили до 13 років тюрми

14 лютого 2025, 12:28
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Колишню очільницю Львівської обласної організації від забороненої партії "ОПЗЖ" засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір – право народу".

Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Засуджена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі "політичного експерта" та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні.

Йдеться про Інну Іваночко.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, днями стало відомо про затримання зрадника з СБУ. Виявилося, що на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ. У затриманні брав участь голова Служби Василь Малюк.

Раніше ми повідомляли, що суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ. Дмитро Козюра буде перебувати під вартою до 11 квітня. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

державна зрада Інна Іваночко ОПЗЖ Офіс генпрокурора суд в'язниця
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