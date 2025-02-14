Ексочільницю Львівського обласного осередку партії "ОПЗЖ" засудили до 13 років тюрми

фото: Офіс Генерального прокурора

Колишню очільницю Львівської обласної організації від забороненої партії "ОПЗЖ" засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір – право народу".

Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Засуджена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі "політичного експерта" та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні.

Йдеться про Інну Іваночко.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

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