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12 лютого 2025, 18:41

Постачання прикордонникам неякісних шоломів на 36 млн грн: справа передана до суду

12 лютого 2025, 18:41
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фото: pixabay
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Правоохоронці завершили розслідування щодо директора приватного підприємства, який поставив Держприкордонслужбі неякісні балістичні шоломи на 36 млн грн

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Раніше було завершене стосовно командира військової частини, який прийняв і оплатив цю партію. Наразі обвинувальні акти направлені до суду.

Встановлено, що після початку збройної агресії РФ командир уклав угоду з приватним підприємством на закупівлю шоломів для прикордонників.

Постачальник ввіз шоломи в Україну і, згідно з договором та вимогами закону, направив 8 з них на експертизу. Перевірка показала, що вони не відповідають жодному з необхідних класів захисту.

Командир за таких умов був зобов'язаний прийняти рішення, забракувати всі поставлені шоломи та повернути їх постачальнику. Натомість він ухвалив рішення прийняти продукцію на баланс та здійснити за неї оплату.

ДБР вжило заходів для відшкодування збитків. Затверджено графік заміни неякісних шоломів на ті, що відповідають умовам договору та нормативним вимогам.

Директору підприємства інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 КК України).

Екскомандира обвинувачують у невиконанні службових обов’язків із тяжкими наслідками в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині судитимуть командира військової частини, який переплатив 12 млн грн за паливні резервуари.

суд ДБР прикордонники постачальники ДПСУ шолом
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