фото: t.me/zedigital

Сертификат холостяка и холостячки добавили в честь Дня святого Валентина, или Дня влюбленных, который празднуют 14 февраля

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, этот сертификат – неофициальный документ, но данные проверяют в ЗАГС. Благодаря ему можно узнать, действительно ли человек не в браке.

В сертификат можно загрузить любое свое фото, добавить интересы и даже выбрать дизайн. Знак зодиака автоматически подтянется.

Сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать, чтобы предложить быть парой, стать обрученными в "Дии" и поделиться об этом в соцсетях.

Чтобы создать сертификат, необходимо обновить приложение, выбрать "Добавить документ" и сгенерировать сертификат холостяка или холостячки.

Федоров отметил, что таких сертификатов нет нигде в мире.

Напомним, в сентябре прошлого года в приложении "Дия" была официально запущена функция бракосочетания онлайн.

Ранее мы сообщали, что в "Дии" появится ИИ-помощник для решения проблем с госуслугами.