Подарок ко Дню влюбленных: у "Дии" появился сертификат для холостяков
Сертификат холостяка и холостячки добавили в честь Дня святого Валентина, или Дня влюбленных, который празднуют 14 февраля
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, этот сертификат – неофициальный документ, но данные проверяют в ЗАГС. Благодаря ему можно узнать, действительно ли человек не в браке.
В сертификат можно загрузить любое свое фото, добавить интересы и даже выбрать дизайн. Знак зодиака автоматически подтянется.
Сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать, чтобы предложить быть парой, стать обрученными в "Дии" и поделиться об этом в соцсетях.
Чтобы создать сертификат, необходимо обновить приложение, выбрать "Добавить документ" и сгенерировать сертификат холостяка или холостячки.
Федоров отметил, что таких сертификатов нет нигде в мире.
Напомним, в сентябре прошлого года в приложении "Дия" была официально запущена функция бракосочетания онлайн.
Ранее мы сообщали, что в "Дии" появится ИИ-помощник для решения проблем с госуслугами.