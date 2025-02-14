За добу ЗСУ знищили 1200 окупантів, десятки танків, ББМ та артсистем росіян
Протягом минулої доби, 13 лютого, Сили оборони України знищили 1 200 російських загарбників, 17 танків, 16 бойових броньованих машин і понад 80 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 855 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 855 480 (+1 200) осіб,
- танків ‒ 10 057 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 910 (+16) од,
- артилерійських систем – 23 115 (+81) од,
- РСЗВ – 1 282 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1 066 (+3) од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 224 (+152) од,
- крилаті ракети ‒ 3 063 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 252 (+156) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 745 (+1) од.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російська армія випустила по Україні 133 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 73 дрона, ще 58 — локаційно втрачені.
Береже світ від радіації: росіяни завдали удару по саркофагу Чорнобильської АЕСВсі новини »
14 лютого 2025, 09:35Україна може отримати ядерну зброю, рішення за Трампом, – очільник Пентагону
14 лютого 2025, 08:59Біля Торецька ЗСУ знищили важку російську САУ "Тюльпан"
14 лютого 2025, 07:35
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Пресконференція Зеленського У Мюнхені: основні тези
14 лютого 2025, 13:26У Харкові матір, яка продала свою доньку, взяли під варту на два місяці
14 лютого 2025, 12:54Зеленський у Мюнхені розповів подробиці російської атаки по ЧАЕС
14 лютого 2025, 12:51Авіаудар по селу на Запоріжжі: з-під завалів будинку деблокували тіло жінки
14 лютого 2025, 12:40Ексочільницю Львівського обласного осередку партії "ОПЗЖ" засудили до 13 років тюрми
14 лютого 2025, 12:28У Молдові триває масштабна поліцейська операція з затримання російських найманців: перші результати
14 лютого 2025, 12:24Наслідки російських обстрілів на Сумщині: поранено 4 цивільних
14 лютого 2025, 11:55Вибивали неіснуючий борг: на Рівненщині затримали групу рекетирів
14 лютого 2025, 11:41Вночі росіяни запустили по Україні понад 130 "шахедів": як відпрацювала ППО
14 лютого 2025, 11:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?