Вночі росіяни запустили по Україні понад 130 "шахедів": як відпрацювала ППО
У ніч на п'ятницю, 14 лютого, російська армія випустила по Україні 133 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 73 дрона, ще 58 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Військові підтвердили збиття 73 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
"58 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників. Захисники знищили 20 російських "шахедів".