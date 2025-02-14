За сутки ВСУ уничтожили 1200 оккупантов, десятки танков, ББМ и артсистем россиян
За прошедшие сутки, 13 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 200 российских захватчиков, 17 танков, 16 боевых бронированных машин и более 80 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 855 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 855 480 (+1 200) человек,
- танков ‒ 10 057 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 910 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 23 115 (+81) ед,
- РСЗО – 1 282 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 1 066 (+3) ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 224 (+152) ед,
- крылатые ракеты 3 063 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 252 (+156) ед,
- специальной техники – 3 745 (+1) ед.
Напомним, в ночь на 14 февраля российская армия выпустила по Украине 133 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 73 дрона, еще 58 — локационно потеряны.
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